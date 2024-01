Folge 568: Ein verunglückter Muttertag

Serie D 2007 Ein verunglückter Muttertag

Hermann hat für seine Johanna einen schönen Blumenstrauß besorgt. Doch ihr ist eigentlich nicht nach Muttertag, nach all dem, was in den letzen Wochen passiert ist. Sie fragt sich, was sie falsch gemacht hat, dass ihre Söhne so aneinander geraten konnten. Hermann hegt die Hoffnung, dass sich die beiden wenigstens heute an einen Tisch setzen.

Nervös kommt Monique ins Gesindehaus, wo Franz einen Muttertagskaffee für sie und Albert organisiert hat. Ob ihr Sohn denn kommen wird? Franz ist sich da sicher, schließlich hängt Albert an seiner Mutter. Doch Monique hat noch andere Bedenken: Wie wird Albert auf Matthias reagieren?

Kati hat es tatsächlich geschafft, dass Bernhard mit zum Muttertagskaffee auf den Fallerhof kommt. Bernhard ist hauptsächlich wegen Albert gekommen und fragt auch gleich, wo die Kinder sind. Zunächst traut sich keiner, ihm zu sagen, dass Albert bei Monique ist. Doch lange lässt sich das nicht geheim halten.