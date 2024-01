Stürmische Zeiten

Franz vergräbt sich in seiner Trauer um Matthias, und schürt damit die Wut auf seine Brüder. Während Hermann sich in gespielter Gelassenheit übt, ist die Situation für Heinz, der mit Franz unter einem Dach leben muss, unerträglich. Franz hält Heinz inzwischen für den Hauptschuldigen an Matthias' Tod und macht ihm das Leben sprichwörtlich zur Hölle. Ein Versuch auf ein versöhnendes Gespräch scheitert. Nach einer schlimmen Prügelei mit Franz zieht Heinz Konsequenzen.

Während Sebastian in seinem Praktikum als Ranger total aufgeht, fühlt sich sein Umfeld genau dadurch vernachlässigt: Jenny hat zu wenig Zeit mit ihrem Freund, Karl fehlt die Hilfe auf dem Hof und Albert sein Compagnon in Sachen Internetgeschäfte. Jeder versucht ihn zu beeinflussen, so dass Sebastian, was seinen Berufswunsch betrifft, nochmal arg ins Straucheln kommt. Dann fällt er eine Entscheidung, die er der ganzen Familie beim Frühstück verkündet, und die nicht jedem gefällt ...

Eva geht es noch nicht wirklich gut. Die Folgen ihres Autounfalls machen ihr noch arg zu schaffen. Obwohl sie trotzdem so tut, als hätte sie alles im Griff, spürt sie, dass ihr vor allem die Arbeit im Löwen noch schwer fällt. Tu kann nicht mit ansehen, wie Eva sich quält und bittet Kati um Hilfe.