Heiße Überraschung

Schon am frühen Morgen duftet es auf dem Fallerhof nach frisch gebackenem Kuchen. Noch vor ihrer Abreise nach Nürtingen hat Johanna vorgearbeitet und für das abendliche Treffen mit ihren Landfrauen einen Apfelkuchen gebacken. Als Johanna jedoch nach Hause kommt, hat sich bereits jeder aus der Familie über mindestens ein Stückchen Kuchen gefreut. Und manch einer sogar über mehr. Johanna ist sauer und fordert von allen Kuchendieben einen neuen Kuchen. Das Ergebnis ist mehr als eine Überraschung.

Noch immer ist es kalt in den Schönwalder Stuben. Der Schaden im Heizkraftwerk konnte bisher noch nicht behoben werden, was nicht nur die Bevölkerung verärgert, sondern auch Bernhards Mitarbeiter in Rage bringt. Im Rathaus laufen die Telefone heiß, die Flut an Beschwerdemails ist nicht mehr zu stoppen und die Presse fordert eine Erklärung. Bernhard sieht seine Aussichten auf einen kommenden Wahlsieg schwinden. Er muss klarstellen, wer die Verantwortung für das ganze Desaster hat und fordert von Franz ein Schuldeingeständnis, und zwar öffentlich!

Andreas hat zum bevorstehenden Nikolaustag einen ganz besonderen Wunsch. Nachdem er im letzten Jahr als Nikolaus für seine Frau gestrippt hat, fordert er in diesem Jahr von seiner Frau eine Revanche. Zunächst glaubt Eva noch an einen Scherz, doch schnell wird klar, wie ernst es Andreas damit ist. Seine Vorfreude auf den Nikolausabend zu verbergen, ist ihm schlicht unmöglich.