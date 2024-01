Folge 767: Reifeprüfung

per Mail teilen

Deutschland 2013

Die Abiturprüfungen rücken immer näher und so langsam wird sogar Jenny nervös. Vor allem vor Deutsch hat sie mächtig Bammel. Während Sie sich zusammen mit Celine und Sebastian auf die Prüfungen vorbereitet ist Albert ziemlich froh, dass er jetzt kein Abi schreiben muss. Aber lernen muss er trotzdem - für die Nachprüfung zum Führerschein.

Nachdem Kati den Anruf einer jungen Frau an Murats Handy entgegengenommen hatte, plagt sie mehr und mehr die Eifersucht. Noch hat sie nicht herausgefunden, wer die Anruferin war. Und Murat einfach fragen, das geht auf gar keinen Fall. So forscht die leidenschaftliche Hobby-Ermittlerin auf eigene Faust weiter und was sie herausfindet, das gefällt ihr ganz und gar nicht.

Eva hat Post von einer Frankfurter Bank erhalten. Offensichtlich geht es um den Nachlass ihres Vaters, der in Frankfurt wohl noch ein Schließfach gehabt haben soll. Weder Eva noch ihre Mutter können sich das erklären, denn als Norbert Schönfeld starb, hat das hinterlassene Geld kaum für die Beerdigung gereicht.