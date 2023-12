Anders wohnen

per Mail teilen

Karl macht sich Gedanken, ob es seinen Eltern noch länger zumutbar ist, in der Mansarde zu wohnen. Nicht nur dass Hermann immer noch mit dem Rollstuhl im Haus unterwegs ist, auch Johanna plagt ihr altes Zipperlein und macht ihr im Moment das Treppensteigen schwer. Auf Dauer muss eine altersgerechte Lösung her, und das Naheliegendste ist, die Eltern in eines der anderen Häuser umzuquartieren. Doch wem soll Karl kündigen - Heinz und Franz, die sich gerade erst neu eingerichtet haben oder Eva und Andreas, bei denen es finanziell im Moment nicht besonders rosig aussieht? Egal wie er sich entscheidet - er wird wieder einmal der Böse sein.

Früher als erwartet soll die neue Wohnlandschaft fürs Gesindehaus geliefert werden. Dumm nur, dass Franz seinem Bruder und Mitbewohner noch gar nichts von der Neuanschaffung erzählt hat. Um der Schelte für den neuerlichen Alleingang zu entgehen, muss Franz Heinz das neue Sofa schmackhaft machen, bevor es geliefert wird.

Im Löwen gibt es Spannungen zwischen Eva und Tu. Constantin nutzt die Gelegenheit und versucht Tu für eine Stelle als Chefkoch abzuwerben.