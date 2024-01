Operation gelungen

Albert kann es kaum erwarten, dass Celine von ihrer Prüfung zurückkommt. Keinen Moment hat er daran gezweifelt, dass sie diese mit Bravour bestehen wird. Als Celine jedoch schlecht gelaunt und tränenüberströmt zu Hause eintrifft, befürchtet er das Schlimmste. Rasch steckt er seine Freundin jedoch mit der Vorfreude auf die extra für sie vorbereitete Überraschung an, und Celine lässt sich auf das Abenteuer ein. Heute wird gefeiert - Physikum hin oder her.

Matthias hält die Familie auch weiterhin mächtig auf Trab. Mittlerweile ist es unerlässlich, dass ständig jemand um ihn herum ist. Zwar verbringt Matthias seine Zeit am liebsten mit Karl, doch das ist genau so wenig zu realisieren, wie der extra ausgeklügelte Familienplan. Deshalb muss Jenny sich außer der Reihe um Matthias kümmern. Was für sie zunächst eine Last ist, wird ein schöner, vor allem aber sehr emotionaler Nachmittag.

Leni schleppt eine gewagte Zutatenmischung in Johannas Küche, um einen ganz speziellen Likör daraus herzustellen. Dazu braucht sie allerdings die Hilfe von Bea, die von Lenis Vorschlag wenig begeistert ist. Doch Leni ist sich sicher, dass sie mit ihrem Tussi-Likör eine Marktlücke entdeckt hat. Als Bea den Likör kostet muss sie erstaunt feststellen, dass er weitaus besser schmeckt, als erwartet. Leni hat sich diesmal selbst übertroffen - und dabei viel zu tief ins Glas geschaut.