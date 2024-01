per Mail teilen

Heinz ist es ganz Recht, dass sein Bruder Franz die Koffer packt und spontan in den Urlaub fährt. Er hofft, dass er Franzens Abwesenheit dazu nutzen kann, mit Matthias nochmal in Ruhe über eine Vorsorgevollmacht zu sprechen. Bisher stieß er bei seinem Neffen damit nämlich auf heftigen Widerstand. Mittlerweile ist Heinz, der noch immer der einzige ist, der von Matthias' Erkrankung weiß, mit der Situation auch überfordert. Seit Tagen erlebt er Sachen, von denen er bisher keine Vorstellung hatte. In seiner Hilflosigkeit erzählt er Hermann von Matthias' Demenz und stellt ihn direkt vor eine schwere Entscheidung.

Als Maria beim Landfrauentreffen im Löwen erzählt, was ihr bei der Trachtenanprobe in Johannas Hofladen passiert ist, ist das Gelächter groß. Der Paravent im Laden hat zwar bisher immer genügt, aber was Johanna braucht ist eine richtige Umkleidekabine. Für die pragmatische Leni ist die Lösung ganz einfach: Karl muss den Hofladen umbauen.

Obwohl Karl vor allem in der letzten Zeit wohl am meisten vom Studium seiner Tochter profitiert hat, sieht er es nicht ein, dass immer er derjenige ist, der ihre Fachliteratur finanzieren soll. Letztendlich bekommt Jenny ihren Vater aber doch wieder um den Finger gewickelt.