Jerzy will abreisen. Er verabschiedet sich herzlich von Wilhelm. Für den Rest der Familie hat er einen Brief geschrieben, dessen Inhalt alle überrascht. Ein Unfall hält die Fallers weiter in Aufregung.

In der Dorfkneipe übt eine Rockband. Eva verguckt sich in einen jungen türkischen Gitarristen. Eine zarte Romanze beginnt. Doch die Gefahr lauert schon im Hinterhalt.

Dr. Rudolf ist verwirrt. Eigentlich wollte er die Abendverabredung absagen, jetzt hat Kati ihm einen Korb gegeben. Was hat sie vor?