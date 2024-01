Folge 775: Der Reinfall

Deutschland 2013

Die Schlange, die Albert von Sam in Pflege hat, fasziniert ihn so sehr, dass er am liebsten selbst gerne eine hätte. Dass „Schuppe“ allerdings seit fast zwei Wochen nun nichts mehr gefressen hat, macht ihm Sorgen. Sam ist zwar nicht zu erreichen, aber wozu hat man denn einen Tierarzt in der Familie. Doch Albert und Andreas kommen zu spät...

Franz möchte mit seinem Bruder Heinz und Enkel Jonas zum Fliegenfischen gehen. Allerdings sind schon die Vorbereitungen nicht ganz so einfach, denn auch beim Angeln strebt Franz Faller nach Höherem. Sein eigentlicher Plan hat nämlich mit einem Familienausflug nicht wirklich etwas zu tun. Und dann hängt tatsächlich ein dicker Fisch an der Angel...

Bernhard hat die Nase endgültig voll von den Eskapaden seines Onkels und ist deshalb fest entschlossen, die Zusammenarbeit mit Franz ein für allemal zu beenden. Frau Heilert, für die der Onkel des Chefs schon lange ein rotes Tuch ist, unterstützt Bernhard in seinem Vorhaben. Beide müssen von Herrn Weiss jedoch eines Besseren belehrt werden.