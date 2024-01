Besuch aus England

per Mail teilen

Ein neuer Feriengast trifft ein: Jerzy Mrozek, ein polnischer Architekt, der in England lebt. Zur großen Verwunderung einzelner Familienmitglieder interessiert er sich sehr für die Kriegsvergangenheit von Wilhelm und für die Größe des Hofes. Was will der Mann wirklich?

Monique ist von ihrem Kurztrip aus Freiburg zurückgekehrt. In ihrer gemeinsamen Mansarde herrscht das große Chaos. Was hat Bernhard in der Zwischenzeit getrieben?

Kati hat Dr. Rudolf zu einem Abendessen in ihre Wohnung eingeladen. Sie schmieden gemeinsame Urlaubspläne. Soll Kati ihm von dem peinlichen Besuch seiner Frau erzählen?