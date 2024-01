Folge 562: Unter Strom

Serie D 2007 Unter Strom

Tom und Bea üben schon seit Tagen für die Feuerwehrprüfung. Karl bräuchte eigentlich Hilfe bei einem Weidezaun, aber die beiden Nachwuchs-Feuerwehrleute haben dafür nun wirklich keine Zeit. Auch Sophie wird geradezu ignoriert. Gereizt macht sie Tom einen Vorschlag.

Toni ist überzeugt, dass Paula auf ihn steht und, dass sie in einem Alter ist, in dem sie einen Teilhaber braucht. Deshalb macht er für den Abend ein Date mit ihr aus. Als der Löwen schließt, überrascht Toni Paula mit einer Schachtel Pralinen. Nach einigem Herumgedruckse rückt er damit heraus, dass Paula absolut sein Typ ist.

Am nächsten Tag erzählt Toni Ludwig, dass ihn Paula schon so gut wie beteiligt hat. Die beiden gehen zum Mittagessen in den Löwen. Darauf hat Paula nur gewartet: Sie verkündet dem Stammtisch, dass Toni als Wirt absolut ungeeignet ist und dass sie am Vorabend von ihm vollgesülzt wurde.