Wahlverwandtschaften

per Mail teilen

Uli Zimmermann zweifelt mittlerweile daran, dass sein Schützling Leonard Kreuzer die Bürgermeisterwahl tatsächlich gewinnen kann. Damit dessen Chancen wieder steigen, muss Uli stärkere Geschütze auffahren, und da ist ihm jedes Mittel recht. Zimmermann weiß genau, wo sich die Achillesferse des amtierenden Bürgermeisters befindet. Die Zeit ist gekommen, dass der Name Faller für alle Zeiten aus dem Schönwalder Rathaus verschwindet - um jeden Preis.

Inzwischen lernt Andreas die Vorteile einer Großfamilie zu schätzen. Allzu oft hat er sich ja auf dem Hof nie blicken lassen, schon wegen der zeitweiligen Querelen mit Karl. Seit Evas Unfall ist er allerdings sehr froh, sein Töchterchen zu Johanna bringen zu können. Carlotta liebt es, mit ihrer Uroma zu spielen und für Andreas ist es in zweierlei Hinsicht ein Gewinn. Er kann in Ruhe arbeiten gehen und fühlt sich endlich in der Familie angekommen.

Eigentlich wollte Leni die reichhaltige Rhabarberernte mit ihrer Freundin Johanna verarbeiten, doch die ist mit ihrer Urenkelin beschäftigt. Bea springt spontan für ihre Schwiegermutter ein, denkt aber nicht im Traum daran, den Rhabarber zu Kuchen zu verarbeiten. Damit hat sie etwas ganz anderes vor. Und mit Leni auch.