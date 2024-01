Folge 463: Jenny

per Mail teilen

Bea war einkaufen und hat Karl etwas mitgebracht: einen dicken Pulli mit einem Tannenbaum. Karl freut sich, denn schon ist die Baumfrage fürs diesjährige Weihnachtsfest geklärt. Doch Beas Lachen ist schnell verflogen. Johanna berichtet ihr, dass sie einen Anruf aus Berlin bekommen hätte. Andrea, Beas Kusine wäre plötzlich gestorben.

Bea hat Andrea seit zwanzig Jahren nicht mehr gesehen und hatte auch gar keinen Kontakt mehr mit ihr. Dabei waren sie als Kinder ganz eng, bis sie sich verkrachten. Bea ruft in Berlin an und hat einen Sozialarbeiter am Telefon. Andrea hat eine Tochter hinterlassen und der Vater ist unbekannt. Da es keine weiteren Angehörigen mehr gibt, muss Jenny erst einmal ins Heim, wenn sie nicht zu Bea kann.

Bea überlegt nicht lange und sagt zu. Der Sozialarbeiter möchte Jenny persönlich auf den Fallerhof bringen und fährt mit ihr los - von Berlin in den Schwarzwald. Auf dem Hof sind alle schon ganz aufgeregt. Karl geht einen Weihnachtsbaum schlagen, Johanna richtet ihre alte Puppenstube wieder her. Und Bea überlegt, wie sie es Jenny am besten sagen soll. Denn das Kind weiß noch gar nicht, dass seine Mutter gestorben ist.