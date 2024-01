per Mail teilen

Der Streit zwischen Karl und Christina eskaliert. Während Christina sich zurückzieht, verbringt Karl seine Zeit in der Dorfkneipe. Die Arbeit bleibt an Johanna hängen. Am nächsten Tag bittet Christina ihren Mann um ein klärendes Gespräch. Doch statt der erhofften Versöhnung kommt es wieder zum Streit.

Auf Wilhelms Bitte unterstützt Bernhard Johanna bei der Stallarbeit. Doch sein Wiedereinstieg in die Landwirtschaft verläuft nicht ganz reibungslos.