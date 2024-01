Folge 550: Der Abschlussball

per Mail teilen

Serie D 2007 Der Abschlussball

Johanna freut sich schon sehr auf den Abschlussball. Vergnügt tanzt sie mit Hermann durchs Schlafzimmer. Kurz darauf aber humpelt sie mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Küche – sie hat sich den Fuß übertreten! Bea bietet ihr sofort an, den Hofladen am Nachmittag zu übernehmen, damit Johanna ihren Fuß schonen kann. Aber ob sie bis zum Ball wieder fit ist?

Hermann bringt Paula die Brote für den Abend. Die beiden Zimmermanns sitzen zusammen am Stammtisch und stänkern. Zimmermann senior meint, dass sich Hermann bestimmt ärgert, dass in seiner Abwesenheit Ullrich Chef der Feuerwehr geworden ist.

Bernhard fordert Monique zum Tanz auf, doch den ersten hat sie bereits Matthias versprochen. Den zweiten Tanz schenkt sie dann Bernhard, und die beiden geben ein tolles Paar ab. Allerdings geht die nächste Runde wieder an Matthias, und er harmoniert ebenfalls super mit Monique. Doch dann wünscht sich Bernhard das Lied, das er immer gemeinsam mit Monique gehört hat.