Folge 546: Darf ich bitten?

Serie D 2006

Darf ich bitten?

Hermann trägt mit Sophie Wilhelms alten Holztisch ins Wohnzimmer. Bea ist darüber nicht gerade begeistert, aber der Familienrat hat sie eindeutig überstimmt! Hermann mutmaßt allerdings, dass Beas Unmut eher von der Tatsache rührt, dass es eine Entscheidung von ihm und Johanna war.

Heinz hat sich für den Tanzkurs extra neue Schuhe mit Ledersohlen gekauft. Franz aber hat nur die Bemerkung für ihn übrig, dass das wohl Selbstmord auf der Tanzfläche werden soll. Dennoch versucht er später, Heinz für seine Zwecke einzuspannen. Denn als der nach der Tanzstunde noch mit Frau Heilert eine Weißweinschorle trinkt, findet Franz, sein Bruder könne doch etwas vermittelnd auf Claudia einwirken.

Jenny ist immer noch in großer Sorge um Twister. Deshalb kann sie auch nichts zu Johannas Frage sagen, was sie sich am Adoptionsfest zu Essen wünscht. Außerdem ist sie enttäuscht darüber, dass Twister Matthias und Bernd allem Anschein nach völlig egal ist!