Folge 540: Hausarrest

Serie D 2006

Hausarrest

Bernhard staunt nicht schlecht, als Albert von der Polizei nach Hause gebracht wird. Sein Sohn wurde beim Ladendiebstahl erwischt. Eine Anklage hat er nicht zu befürchten, aber das Jugendamt prüft, ob erzieherische Maßnahmen ergriffen werden müssen. Bernhard kann es nicht glauben. Er dachte, Albert hätte etwas gelernt!

Als Heinz nach Hause kommt, stehen noch die Frühstückssachen herum. Dabei wollte er gerade kochen. Aber Franz hat keinen Hunger und Matthias ist abgereist. Heinz mutmaßt, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass ihn Franz unbedingt in der Säge unterbringen wollte? Doch Franz zeigt sich nicht gerade einsichtig.

Bernhard kommt zu Monique in die Praxis. Er erzählt ihr, was passiert ist und dass sie nun das Jugendamt am Hals haben. Als sich Monique Vorwürfe macht, dass sie Albert zu lange alleine gelassen hätte, sieht das Bernhard ganz anders.