Folge 499: Ausgebüxt

In der Praxis sitzt eine Patientin, die eigentlich schon seit einer halben Stunde einen Termin bei Anna hat. Doch die überzieht gerade mal wieder eine Therapie, da sie ihr eigenes Ding macht. Prompt bekommen Kati und Anna wieder Streit. Ihr Verhältnis untereinander ist mittlerweile so abgekühlt, dass Anna nur noch einen Ausweg sieht.

Auch in der Säge gibt es Zwist: Hermann erklärt Heinz, wie er an Aufträge gelangt. Er soll mehr in Vereine gehen. Aber Heinz liegt so etwas nicht, er möchte sich nicht einschleimen. Hermann aber ist egal, wie Heinz das ausdrückt, Hauptsache er macht es. Als sich Hermann später bei Johanna darüber auslässt, dass Heinz schon wie "die Made im Speck" lebt, hört Heinz das zufällig mit.

Sophie kommt bedrückt in den Hofladen, ihr fehlt die Arbeit im Sägewerk. Johanna meint, sie könne das Jahr bis zum Studium doch als Aushilfskellnerin überbrücken. Aber Sophie weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch studieren möchte. Schließlich hat ihr die praktische Arbeit so viel Spaß gemacht.