Folge 504: Konsequenzen

Hermann will es nicht in den Kopf, dass Johanna einfach so Karl und Bea das Schlafzimmer überlassen möchte. Er fragt sich, auf wessen Seite Johanna eigentlich steht? Für ihn ist das Thema erledigt, er möchte nichts mehr davon hören. Bea hingegen weiß immer noch nicht, ob der Umzug eine gute Idee ist. Sie beschließt, gemeinsam mit Karl eine Liste mit den Plus- und Minuspunkten zu machen.

Im Rathaus hat sich Frau Dornmann krank gemeldet, so dass Frau Maier aus der Lohnbuchhaltung im Vorzimmer einspringen muss. Innerhalb kürzester Zeit fühlt sie sich von Hermann so gestresst, dass sich ihre chronischen Kopfschmerzen noch verschlimmern. Sie hat schon alles versucht, kein Arzt konnte ihr helfen. Wie gut, dass Herr Weiss die Broschüre von Monique gerade dabei hat.

Hermann schiebt die Schuld am Umzug auf Karl. Nach so vielen Jahren hat Karl es geschafft, seine Eltern auseinander zu dividieren! Doch Johanna macht Hermann klar, dass der Zimmertausch wirklich ihre Idee war. Als sie später ins Schlafzimmer kommt, ist Hermann bereits am Packen. Doch nicht etwa für den Umzug in die Mansarde - er zieht fürs Erste in den Löwen!