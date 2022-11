Was in den 80ern nur was für HobbybastlerInnen war, ist heute absoluter Trend. Als Strauß, als Wanddeko oder als Haarschmuck! Strohblumen und Pampasgras sind nicht nur sehr stylisch, sondern auch noch nachhaltig. Eine Französin in Berlin zeigt, wie vielfältig Trockenblumen sein können. Und ihr Name ist Programm: Madame Fleurs!