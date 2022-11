Spargel-Kokos-Pasta

In Deutschland sind rund 90 Prozent aller Menschen ab einem Alter von 10 Jahren "online". Wir kommunizieren täglich via Chat oder Mail und in sozialen Netzwerken. Wir kaufen ein, buchen Streamingdienste, haben Online-Banking und viele hilfreiche Apps. Wer muss sich im Falle des Falles um unseren "Digitalen Nachlass" kümmern? mehr...