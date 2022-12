Sonntagshähnchen aus dem Ofen nach Paul Bocuse

Das Hähnchen badet sozusagen in Sahne und erhält noch eine wunderbare Butter-Bröselkruste. Ein sehr elegantes Ende für das Leben eines Huhns. Im Originalrezept nimmt man für dieses Rezept sicher ein Bressehuhn.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 1593 kcal / 6667 kJ 59 g Kohlenhydrate, 86 g Eiweiß, 114 g Fett Koch/Köchin: Martina Kömpel

Für das Hähnchen:

1 Hähnchen (ca. 1,5 kg)

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

100 g Dijon-Senf

2 EL Sonnenblumenöl

500 g Sahne

250 g Weißbrotbrösel

125 g weiche Butter

Für den Salat:

1 Kopfsalat

4 Tomaten

1 EL Apfelessig

2 EL Olivenöl

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

1 Prise Zucker

1. Zunächst das Hähnchen in „Schmetterlingsform“ schneiden. Dafür das Hähnchen mit der Brustseite nach unten auf das Schneidebrett legen, das Rückgrat sollte nach oben zeigen. Mit einer Geflügelschere entlang des Rückgrats an beiden Seiten das Hähnchen aufschneiden, dabei so nah wie möglich am Knochen entlang schneiden. Dann das Rückgrat entfernen und das Hähnchen umdrehen, so dass es mit der Brustseite nach oben auf dem Brett liegt. Anschließend das Hähnchen flach drücken (bzw. Flügel und Beingelenke eindrehen).

2. Das so vorbereitete Hähnchen leicht mit Salz und Pfeffer würzen und komplett mit dem Senf einstreichen.

3. In der Zwischenzeit den Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze.

4. Das Hähnchen mit der Brustseite nach unten in den Bräter legen, die Sahne angießen und dann alles in den vorgeheizten Ofen geben und ca. 40 Minuten braten.

5. In der Zwischenzeit Weißbrotbrösel mit weicher Butter vermischen.

6. Nach 40 Minuten im Ofen, das Hähnchen wenden, so dass die Brustseite nach oben zeigt. Die Bröselbutter auf dem Hähnchen verteilen und nochmals ca. 10 - 15 Minuten knusprig garen.

7. Salat putzen, waschen und abtropfen lassen. Tomaten waschen, trockenreiben, den Stielansatz ausschneiden und die Tomaten in sehr dünne Scheiben schneiden.

Tomaten mit Essig, Olivenöl, etwas Salz, Pfeffer und 1 Prise Zucker marinieren. Salatblätter vorsichtig untermischen.