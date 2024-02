Rösti mit geschmorten Äpfeln

per Mail teilen

Es kann doch kein Zufall sein, dass Äpfel und Kartoffeln die gleiche Erntezeit habe? Sie schmecken zusammen einfach großartig!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 420 kcal/ 1760 kJ / 45 g Kohlenhydrate, 7 g Eiweiß, 24 g Fett Koch/Köchin: Tarik Rose

Zutaten

600 g Kartoffeln, vorwiegend festkochend

1 EL Kartoffelstärke

1 Prise Muskat

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

etwas Pflanzenöl zum Braten

3 Stängel glatte Petersilie

2 Stängel Majoran

100 g gemischte Nüsse (z.B. Haselnüsse, Walnüsse, Cashewkerne)

2 Zwiebeln

3 Äpfel (z.B. Holsteiner Cox)

1 Spritzer Apfelessig

1 TL Ahornsirup

Zubereitung

1. Die Kartoffeln gut waschen, schälen und auf einer Küchenreibe in nicht zu feine Späne hobeln.

2. Die Kartoffelspäne in ein sauberes Geschirrtuch geben und gut ausdrücken.

3. Anschließend die Kartoffelspäne in eine Schüssel geben und mit der Kartoffelstärke vermengen. Mit Muskat, Salz und Pfeffer würzen.

4. In zwei großen Pfannen etwas Pflanzenöl erhitzen und die Kartoffelspäne als keine Rösti in die Pfannen geben und von beiden Seiten jeweils ca. 5-6 Minuten bei mittlerer Hitze goldbraun braten.

5. In der Zwischenzeit Petersilie und Majoran abbrausen, trocken schütteln und die Blättchen abzupfen. Petersilien- und Majoranblättchen separat fein schneiden.

6. Die Nüsse grob hacken.

7. Die Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden.

8. Etwas Pflanzenöl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. Dann die Hitze reduzieren und die Zwiebeln glasig schmoren.

9. In der Zwischenzeit die Äpfel waschen, in Spalten schneiden, das Kerngehäuse entfernen. Äpfel in Spalten schneiden.

10. Die Apfelspalten zu den Zwiebeln in die Pfanne geben und einige Minuten mitschmoren. Sie sollten noch Biss haben und die Form behalten.

11. Zwiebel und Äpfel mit etwas Essig, Ahornsirup und frischem Majoran würzen.

12. Die Rösti auf Tellern anrichten, mit den gehackten Nüssen bestreuen, darauf die Apfel-Zwiebelmischung geben. Mit Petersilie bestreuen und servieren.

