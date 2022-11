Persischer Reis

Zutaten:

300 g Basmatireis

etwas Salz

1 EL Butter

1. Einen Topf mit ca. 3 Liter Wasser zum Kochen bringen, Salz zugeben.

2. Reis gründlich waschen, dies geht am besten indem man eine Schüssel mit Wasser füllt, den Reis in ein Sieb gibt und dieses in das Wasser taucht und vorsichtig hin und her bewegt, bis das Wasser von der abgewaschenen Stärke milchig wird.

Dieser Vorgang kann 2-3 mal wiederholt werden.

3. Den gewaschenen Reis in das kochende Wasser geben, umrühren ca. 5 Minuten kochen. Dann sollte das Reiskorn noch leicht bissfest sein.

4. Den Reis in ein Sieb abschütten und gründlich abspülen.

5. Einen Esslöffel Butter in den Topf geben und schmelzen, den abgetropften Reis wieder in den Topf geben. Die Hitze reduzieren, einen Deckel auflegen und den Reis mindestens 45 Minuten bei sehr kleiner Hitze dämpfen. Am Topfboden bildet sich eine goldbraune Kruste die im Iran Tahdig genannt wird.