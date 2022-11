Nizza-Salat mit gebackenen Oliven

Alle ab 60 Jahren aufgepasst - die Europäische Union empfiehlt für Sie jetzt die 4. Corona-Impfung (also die zweite Auffrischungs-Impfung). Was das konkret bedeutet und was Sie wissen sollten, klären wir kurz und kompakt mit Dr. Rudolf Eicker vom Alfried Krupp Krankenhaus in Essen. mehr...