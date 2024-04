Selbst gemachter Magenbitter

per Mail teilen

Ein Rezept von Melanie Wenzel.

Rezeptautor/Rezeptautorin: Melanie Wenzel

Zutaten

1 l 40%igen Alkohol (Wodka, Korn)

4 EL Kandiszucker

5 Stiele frische Pfefferminze

5 Blätter Löwenzahn

1 kleine Handvoll Schafgarbe

5 Kapseln Kardamom

2 EL Fenchelsamen

Außerdem:

1 feines Sieb

1 dunkle Flasche

Zubereitung

1. Geben Sie alle Zutaten in den Behälter, verschließen Sie ihn und lassen Sie alles 3-4 Wochen an einem sonnigen, warmen Ort stehen, wobei Sie es einmal am Tag schütteln.

2. Seihen Sie den Trunk anschließend ab und füllen Sie ihn in eine dunkle Flasche.

Hinweis: Trinken Sie bei Bedarf ein Likörglas davon. Der Magenbitter ist ca. 1 Jahr haltbar.

Übersicht aller SWR Rezepte