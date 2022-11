Hack-Auflauf mit Kartoffelhaube

per Mail teilen

Hackfleisch und Kartoffeln – klingt unspektakulär, schmeckt aber super lecker!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion 750 kcal / 3150 kJ 28 g Kohlenhydrate, 34 g Eiweiß, 56 g Fett Koch/Köchin: Sören Anders

Zutaten:

2 Zwiebeln

2 rote Paprika

2 EL Rapsöl

300 g Schweinehack

300 g Rinderhack

etwas Salz

1 EL Tomatenmark

1 TL Paprikapulver, edelsüß

0,5 TL Paprikapulver, scharf

1 TL getrockneter Majoran

250 ml Gemüsebrühe

150 g Sahne

700 g festkochende Kartoffeln

50 g Butter, plus etwas für die Form

2 EL Ajvar (Paprikapaste aus dem Glas)

etwas Pfeffer aus der Mühle

3 Stängel glatte Petersilie

1. Die Zwiebeln schälen und fein würfeln.

2. Die Paprika waschen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Paprika in breite Streifen schneiden.

3. Das Öl in einem breiten Topf erhitzen. Das Hackfleisch darin hellbraun und krümelig anbraten und salzen.

4. Tomatenmark, Zwiebeln und Paprikastreifen dazugeben und 2 Minuten mitbraten.

5. Das süße und scharfe Paprikapulver mit dem getrockneten Majoran dazugeben und gut untermischen.

6. Mit Brühe ablöschen und Sahne dazu gießen, alles zusammen aufkochen und etwa 30 Minuten ohne Deckel bei mittlerer Hitze leicht köcheln lassen.

7. In der Zwischenzeit die Kartoffeln schälen, abspülen und in dünne Scheiben hobeln.

Die Scheiben in eine große Schüssel geben und salzen.

8. Die Butter in einem Topf schmelzen und über die Kartoffeln gießen, gründlich durchmischen.

9. Den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

10. Eine Auflaufform mit Butter ausfetten

11. Die Paprika-Hack-Mischung mit Ajvar, Salz und Pfeffer abschmecken. In die Auflaufform geben und die Kartoffelscheiben schuppenartig darauf verteilen.

12. Den Auflauf im heißen Ofen auf der mittleren Schiene ca. 45 Minuten goldbraun überbacken.

13. Petersilie abbrausen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen und fein schneiden.

14. Petersilie über den gebackenen Auflauf streuen und servieren. Dazu passt frischer Feldsalat mit Vinaigrette.