Gesichtsdampfbad mit duftenden Blüten

Die Wärme des Dampfes öffnet nicht nur Ihre Poren, sondern auch den Geist. Der Duft ruft eine Erinnerung an die Zeit der Fülle im Sommer und die Blumen in Ihnen wach und stimmt Sie vorfreudig ein auf das, was Sie in den nächsten Monaten erwartet.

Rezeptautor/Rezeptautorin: Rebecca Lina Zutaten 1 TL Lavendel-Blüten

1 TL Kamillen-Blüten

1 TL Ringelblumen-Blüten

1 TL Rosenblätter Zubereitung 1. Suche Sie sich einen ruhigen Ort, an dem Sie ungestört sind. 2. Bereiten Sie eine Schüssel mit einem Liter kochendem Wasser vor. 3. Nehmen Sie die Kräutermischung und geben Sie sie in das kochende Wasser. 4. Setzen Sie sich bequem hin, schließen die Augen, halten das Gesicht über die Schüssel und atmen tief ein und aus. 5. Lassen Sie den Dampf des Kräuterdampfbades sanft über Ihr Gesicht strömen. 6. Spüren Sie, wie der beruhigende Duft der Kräuter Ihre Sinne belebt und Ihre Haut verwöhnt. Nutzen Sie diese Zeit, um sich zu entspannen, tief durchzuatmen und den Frühling in Ihrem Inneren willkommen zu heißen. Quelle: Rebecca Lina: GROUNDED Dein Leitfaden für ein geerdetes Leben im Rhythmus der Jahreszeiten. Weitere Ideen von Rebecca Lina finden Sie hier: elfenkindberlin.de

instagram.com/elfenkindberlin