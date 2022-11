Welche Ziegenkäserolle schmeckt am besten?

Cremig in der Konsistenz und mit feiner aromatischer Würze – so stellen sich unsere Tester eine Ziegenkäserolle vor. Doch in unserer Geschmacksprobe zeigte sich: Nicht jede Ziegenkäserolle namhafter Hersteller erfüllte diese Kriterien.

Produkte in der Geschmacksprobe Soignon, Ziegenkäserolle, 150g/ca. 2,49 Euro

Der Grüne Altenburger, Ziegenrolle, 150g/ca. 2,49 Euro

Bettine, Geitenkaas, 200g/ca. 2,59 Euro

Président, Sainte Maure, 200g/ca. 2,79 Euro

Chavroux, Die milde Rolle, 150g/ca. 2,69 Euro Die Tester Sternekoch Erik Scheffler vom Kölner Restaurant „Neobiota“. Anja Krips, Köchin und Besitzerin des Kölner Feinkostgeschäfts „Le Bouffon“. Nathaly Journo, für die französische Feinschmeckerin gehört gutes Essen zum Savoir Vivre. Der Testaufbau Bei unserer Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung. Die Testergebnisse Ziegenkäserolle von Soignon WDR WDR - Schon beim Anschnitt haben die Tester leichte Probleme. Nicht verwunderlich, dass er sich beim Probieren dann als fest und trocken erweist, reklamiert Erik Scheffler. Der Geschmack stimmt aber: es schmecke ziegig, aber nicht penetrant“, erläutert Anja Krips und der Sternekoch ergänzt:“ Würzig, genug Salz, aber nicht zu salzig“. Ziegen-Rolle von Der Grüne Altenburger WDR WDR - „Wenig Ziegengeschmack, finde ich sehr dezent“, bemerkt sofort die Chefin vom Feinkostgeschäft. „Für alle, die vielleicht ein bisschen Angst vor einem normalen Ziegenkäse haben“ sei dies der richtige Käse, meint der Sternekoch. Die Konsistenz sagt unseren Testern zu: Er sei nicht so trocken im Mund, erklärt Nathaly Journo. „Er ist cremig, er hat Schmelz, der geht gut runter, er schmeckt“ fasst Erik Scheffler zusammen. Geitenkaas von Bettine WDR WDR - Diesmal ist die Konsistenz optimal, der Käse der niederländischen Marke nahezu durchgereift. „Cremig im Mund, zergeht auf der Zunge“, freut sich die Chefin von „Le Bouffon“. „Ein sehr kräftiger Ziegengeschmack, für mich super, für jemanden, der sich normalerweise vor Ziegenkäse scheut, wäre das nicht der perfekte“, konstatiert der Sternekoch. Sainte Maure von Président WDR WDR - Der Käse ist recht fest und lässt sich biegen. „Das ist so ein bisschen wie Gummi“ wundert sich Anja Krips. Auch beim Probieren sind unsere Tester überrascht: „Der Käse hat innen einen leichten Biss“, moniert Erik Scheffler, dort, wo er cremig sein sollte. „Bleibt auf der Zunge relativ geschmacksneutral“, ergänzt die Köchin. Die milde Rolle von Chavroux WDR WDR - Hier stimmen Konsistenz und Geschmack: „Schöner Schmelz, wenig Biss, sehr kräftiges Aroma“, lobt der Neobiota-Chef. „Dieser Käse hat eindeutig den meisten Ziegenkäsegeschmack“, fasst die Köchin zusammen. Das Testergebnis Eindeutiger Favorit unserer Tester ist die milde Rolle von Chavroux.

„Er hat einen wunderbar intensiven Geschmack und zergeht herrlich auf der Zunge“, nennt die Chefin vom Feinkostgeschäft die Gründe. WDR WDR -