Welche Chips sind die leckersten?

Für Couch-Potatoes das Größte: Auf dem Sofa sitzend Fußball gucken und dabei Chips essen. Daher pünktlich zur Europameisterschaft unsere Geschmacksprobe: Paprika-Chips.

Paprika Chips in der Geschmacksprobe

Lorenz, Crunchips Paprika, 175g/ca. 1,49 Euro

Gut & Günstig (Edeka), Chips for Friends, Paprika, 200g/ca. 0,79 Euro

Funny frisch, Chipsfrisch, ungarisch, 175g/ca. 1,49 Euro

Lay's, Paprika, 175g/ca. 1,59 Euro

Pringles, Classic Paprika, 200g/ca. 2,59 Euro

Die Tester

Caterer André Karpinski, Chef der Cateringfirma „Kaiserschote“

Wirt und Betriebsleiter Olaf Goebels vom Traditionsbrauhauses „Kölsche Boor“

Fußball- und Chips-Fans Stephanie und Nicolas Seiffert

Die Testmethode

Bei unserer Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung.

Die Bewertungen

Crunchips Paprika von Lorenz

„Der Crunch ist auf jeden Fall super“, so Stephanie Seifferts Urteil nach dem ersten Biss. „Das knackt wirklich laut“, ergänzt Caterer André Karpinski. „Schöne Gewürznote, Paprikanote“, freut sich Wirt Olaf Goebbels. „Paprika kommt super durch“ lobt auch Chips-Fan Stephanie. „Bei den Chips brauchst du pro Halbzeit eine Tüte“, fasst Goebbels zusammen.

Chips for Friends Paprika von Gut & Günstig (Edeka)

Die Stapelchips kommen bei unseren Testern nicht gut an. „Vom Crunch-Gefühl sind die wie ein Scherbenhaufen. Da beißt du einmal drauf und die zerspringen in tausend Teile“, beschwert sich Nicolas Seiffert. „Die knacken gar nicht im Mund“, verzweifelt Wirt Olaf Goebbels.

Chipsfrisch ungarisch von funny-frisch

Bei diesen Chips gehen die Meinungen unserer Tester weit auseinander. Während Olaf Goebbels und André Karpinski den Geschmack kritisieren und ihnen die nötige Würze fehlt, sind die beiden Fußballfans voll des Lobes: „Das ist Suchpotential: sehr lecker. Das Paprika-Aroma kommt gut durch und der Crunch ist super“, fasst Stephanie Seiffert zusammen.

Lay's Paprika

„Lauter Crunch im Ohr“, so das erste Urteil von Caterer André Karpinski. Auch für diese Chips diagnostiziert Stephanie Seiffert „Suchtpotential: Die gehen beim Fußballspiel auf jeden Fall drauf“, erkennt sie. „Die sind nicht so salzig“, beschreibt ihr Mann Nicolas. Er lobt den Paprikageschmack und die „leichte Essignote“. „Man will direkt den nächsten Chip essen“, freut sich Caterer André Karpinski.

Classic Paprika von Pringles

„Das bröselt, das ist wirklich mehlig im Mund“, beschwert sich Stephanie Seiffert. „Die haben einen sehr eigenen Geschmack: „Wenn ich das mit verbundenen Augen essen würde, würde ich nicht sagen, das sind Chips“, wundert sich Wirt Olaf Goebbels. Er hat eher eine Assoziation zu Schinken oder BBQ, nicht aber zu Paprika.

Der Testsieger

Mit den Stimmen von Caterer André Karpinski und den Fußball-Fans Stephanie und Nicolas Seiffert gewinnen die Chips von Lay's. „Guter Crunch, schöne Paprikanote, damit kommen wir ins Endspiel“, begeistert sich Nicolas. Für Wirt Olaf Goebbels liegen die Chips von Lorenz vorne, hier stimme das Gesamtergebnis.