Veränderungen entspannt meistern

Manches passiert unverhofft und aus heiterem Himmel. Plötzlich ist es passiert und wir müssen damit umgehen. Wie können wir Veränderungen möglichst gelassen meistern?

Welche Veränderungen gibt es?

Veränderungen sind so zahlreich wie das Leben selbst – alles verändert sich permanent auch wir – und das ist auch gut so – Herbert Grönemeyer hat mal treffend gesungen „Stillstand ist der Tod“ – aber manche Veränderungen treffen uns in einer verletzlichen Phase oder sind zu viel auf einmal.

Veränderungen – gibt es in solchen Situationen auch Positives?

Ich bin kein Freund davon, sofort in allem das Positive zu sehen – zunächst einmal sind plötzliche Veränderungen wie diese ein Schlag ins Gesicht und wir betrauern das, was wir verloren haben. Angst macht uns oft der Blick nach vorne. Hier ist alles ungewiss und das scheint uns dann in diesem Moment schwer auszuhalten. Positiv wird es erst nach einiger Zeit, wenn wir merken, was wir alles bewältigen können.

Ist der Umgang mit Veränderungen Typsache oder ist der entspannte Umgang lernbar?

Beides ist der Fall. Eine positive, aufgeschlossene Haltung gegenüber Veränderungen kann helfen, diese konstruktiv anzugehen. Menschen, die schon viele herausfordernde Veränderungen bewältigt haben, bewältigen auch neue Herausforderungen in der Regel besser.

Was ist der erste Schritt, den man (beim oder nach dem ersten Schock) tun kann?

Als erstes sollte man großzügig mit sich selbst umgehen. Veränderungen sind zum Teil harte innerpsychische Arbeit und es ist völlig in Ordnung deshalb niedergeschlagen und traurig zu sein. Trotzdem helfen immer die Gelassenheit und die Erfahrung, dass auch schwierige Phasen vorbei gehen. Vor allem muss niemand schwierige Veränderungen alleine bewältigen.

Der wichtigste Tipp ist: Sich Hilfe organisieren – über den Freundeskreis oder Familie, aber auch viele Arbeitgeber bieten Hilfsmöglichkeiten an – und in jeder Kommune in Deutschland gibt es Erziehungsberatungsstellen.

Wie können wir Veränderungen noch gelassen meistern?

Kurzes Wochenmotto, dass man sich an den Spiegel hängen kann: „Das schaffst Du“ oder etwas komplizierter: „Das Leben läuft nicht so wie Du Dir es vorgestellt hast? Ändere Dich!“ Es ist wichtig, kleine Erfolge bei der Verarbeitung unerwarteter Veränderungen wahr zu nehmen und zu feiern (Tagebuch schreiben kann dafür zum Beispiel helfen).

Und natürlich vor allem: Reden mit anderen – und sich helfen lassen – Letztlich gilt der Tipp: Wir können viel mehr als wir manchmal denken!

Schnelle Hilfe vor Ort:

Es gibt örtliche Erziehungs- und Lebensberatungsstellen, die kostenlos Hilfe anbieten. Je nach Beratungsstelle sind hier Termine in der Regel auch innerhalb weniger Wochen möglich.

Weitere regionale Hilfsangebote:

www.hilfe-info.de

Niedrigschwellige telefonische Beratungsstellen:

TelefonSeelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: 0800 22 55 530

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000 116 016

Hilfetelefon Gewalt an Männer: 0800 1239900

berta – Beratung und telefonische Anlaufstelle: 0800 30 50 750

Opfer-Telefon des WEISSEN RINGS: 116 006

Elterntelefon: 0800 11 10 550

Hilfetelefon Schwangere in Not: 0800 40 40 020

Medizinische Kinderschutzhotline: 0800 19 21 000