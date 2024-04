Übungen für die innere Balance

per Mail teilen

Yoga kann helfen, Stress zu bewältigen. Yoga-Lehrerin Carolina Wolf zeigt einfach Übungen mit großer Wirkung.

Der Baum ist eine leichte Pose, die durch die drei Varianten sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet ist.

Einerseits wird die Balance trainiert, in dem man auf einem Bein steht und andererseits wird durch die Aufrichtung in der Wirbelsäule die Haltung verbessert.

Die richtige Atmung

In der Quadratatmung atmet man auf vier Zählzeiten ein, hält den Atem auf vier Zählzeiten an, atmet auf vier aus und hält den Atem auf vier an.

Diese Übung sollte am besten 2-3 Minuten praktiziert werden mit dem Benefit, dass die Herzfrequenz reguliert wird und das Nervensystem entspannt.

Gerade in stressigen Lebenssituationen ist die Quadratatmung ein perfektes Instrument, um zur Ruhe zu kommen.

Disclaimer: bitte nicht mit vollem Magen oder in der Schwangerschaft praktizieren.