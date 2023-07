So kommen Sie an einen Facharzttermin

"Den nächsten Termin? Den hätten wir in 5 Monaten. Davor ist alles voll." - Solche Sätze hören wir in Arztpraxen gerade öfter. Überall scheint es zu wenig Ärztinnen und Ärzte zu geben, viele nehmen gar keine neuen Patient*innen mehr an. Das ARD-Buffet hat für Sie bei der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland nachgefragt welche Möglichkeiten es gibt, möglichst schnell an einen Facharzttermin zu kommen.