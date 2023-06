Gesichtsöl und Raumduft

per Mail teilen

Die Königin der Blumen sieht nicht nur wunderbar aus, sondern hat auch viele wertvolle Inhaltsstoffe. Melanie Wenzel macht daraus ein Gesichtsöl und einen Rosen-Raumduft.

Raumduft:

Das brauchen Sie:

eine handvoll Rosen ungespritzt und stark duftend

0,5 Liter Destilliertes Wasser

einen Topf

eine Sprayflasche

ein Sieb

ggf. Ätherische Öle

So geht's:

Geben Sie die Rosenblätter mit dem Wasser in einen Topf und erhitzen sie ihn, es sollte jedoch nicht kochen.

Lassen Sie alles ca. 45 Minuten auf kleiner Stufe ziehen, seihen Sie es ab und füllen Sie es in eine Sprayflasche.

Geben Sie die ätherischen Öle hinzu und schütteln Sie alles kräftig durch.

Anwendung und Haltbarkeit:

Vor jedem Gebrauch gut schütteln.

Der Raumduft hält sich ca. 4 Wochen.

Gesichtsöl

für empflindliche, strapazierte, schuppige, entzündliche Haut

Das brauchen Sie:

35 ml Arganöl

10 ml Nachtkerzenöl

1 TL Wildrosenöl

sterilisierte Flasche

So geht's:

Die Herstellung ist ganz einfach:

Füllen Sie die Öle mit einem Trichter in die sterilisierte Flasche, schütteln, fertig!

Anwendung und Haltbarkeit:

Gesichtsöle trägt man immer auf die noch feuchte, gereinigte Gesichtshaut auf, so wird die Feuchtigkeit tief in die Haut eingebracht.

Man benötigt wenige Tropfen Öl, die man mit leichtem Druck und mit kreisenden Bewegungen in die Haut einmassiert.

Die Haltbarkeit eines selbstgemachten Gesichtsöls beträgt 4 bis 6 Monate.