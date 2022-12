Rezept für eine Aloe Vera Creme

Naturkosmetik selbst herzustellen ist manchmal so einfach! In dieser Creme nach einem Rezept von Melanie Wenzel kommt die Aloe Vera groß raus. Sie spendet viel Feuchtigkeit und fühlt sich super angenehm an, weil sie schnell einzieht.

Sie brauchen: 25 g frisches Aloe Vera Gel (frisch aus der Pflanze oder gekauft)

50 ml frische Vollmilch (Zimmertemperatur, keine fettreduzierte und keine H-Milch)

120 ml Mandel- oder Jojobaöl

1 Pürierstab

1 Cremedöschen So geht's: Geben Sie das frische Gel in ein Gefäß, schäumen Sie es mit dem Pürierstab auf und stellen Sie es zur Seite. Geben Sie die Milch in ein zweites Gefäß und schäumen Sie diese ebenfalls mit dem Pürierstab auf. Geben Sie nun in einem dünnen Strahl, während Sie weiter die Milch aufschlagen, das Öl hinzu und rühren Sie weiter, bis eine festere Konsistenz entsteht. Unter weiterem Rühren fügen Sie nun das aufgeschäumte Aloe Vera Gel hinzu, bis eine cremige Konsistenz erreicht ist. Füllen Sie die Creme nun in das Cremedöschen ab und stellen Sie es in den Kühlschrank. Die Creme hält sich dort einige Tage.