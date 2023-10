Notfalldose - Rettung aus dem Kühlschrank

per Mail teilen

Sie erleichtert die Arbeit von Sanitätern und Rettungsdiensten: Eine Notfalldose im Kühlschrank kann vielleicht sogar Leben retten.

Die Idee stammt aus Großbritannien und setzt sich aber auch in Deutschland immer mehr durch. Die sogenannte Notfalldose enthält die wichtigsten Gesundheitsinfos des Patienten oder der Patientin. Das hilft im Ernstfall, wertvolle Zeit zu sparen.

Zu jeder Notfalldose gehört ein Informationsblatt, das Sie ausfüllen müssen - am besten mit Hilfe durch den Hausarzt. Vorerkrankungen, Blutgruppe und der aktuelle Medikamentenplan gehören dort hinein. Impfausweis, Patientenverfügung haben ebenso Platz wie die Beipackzettel der regelmäßig eingenommenen Arzneimittel.

Warum im Kühlschrank?

Die Antwort ist einfach: In jedem Haushalt befindet sich ein Kühlschrank, er ist leicht zu finden und so haben die Helfer raschen Zugang. Wichtig: Halten Sie die Notfalldose aktuell - möglichst vierteljährlich sollten Sie den Inhalt überprüfen.

Notfalldosen erhält man in Deutschland von verschiedenen Organisationen und in verschiedenen Farben. Kauft man Sie in der Apotheke kostet sie zwischen vier und fünf Euro, manche Organisationen geben Sie umsonst ab.