per Mail teilen

Viele Vögel bleiben im Winter hier und ziehen nicht in den Süden. Damit sie gut durch den Winter kommen sollten wir Ihnen nicht nur richtiges Futter sondern auch Plätze zum Ausruhen zur Verfügung stellen.

Bei Kälte und schlechtem Wetter freuen sich auch Spatz und Co. über ein trockenes Plätzchen. Nistkästen im Garten sind nicht nur im Frühjahr eine Bruthilfe, sondern können Vögeln genauso über den Winter helfen. Sie bieten den Tieren einen warmen Unterschlupf und sichern ihnen so in kalten Wintern das Überleben.

Weitere Infos:

www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/vogelkunde

www.nabu.de/voegelnhelfen/nistkaesten