Hilfreiche Tipps vom Hausarzt

Wenn der Covid19-Virus eines nicht mag, dann ist das ein gesundes und starkes Immunsystem. Darin unterscheidet er sich wenig von so manch anderem Grippe-Virus. Deswegen helfen auch ganz einfache Dinge aus der Apotheke uns gegen den Corona-Virus zu stärken, erklärt uns Hausarzt Harry König.

1. Außenkontakt minimieren

Das Wichtigste für alle chronisch kranken Patienten ist, den Außenkontakt soweit wie irgend möglich zu minimieren. Die Isolation ist der beste Schutz. Dafür sei es auch wichtig den eigenen Medikamentenvorrat zu überprüfen. Bitten Sie im Zweifel Ihren Arzt, ausreichende Mengen per Rezept zu verschreiben.

2. Frisches und vitaminreiches Essen

Alltägliche Routinen aufrecht zu erhalten, helfen uns psychisch stabil zu bleiben. Erlaubt ist, was unserem Körper gut tut. Frisches und vitaminreiches Essen und so viel wie möglich an der frischen Luft und in der Sonne bewegen, das hält unser Immunsystem allgemein fit.

3. Kreislauf in Schwung halten

Fuß- und Wechselbäder beleben den Kreislauf und halten uns in Schwung. Vitamin C, Vitamin D und Zink sind im Rahmen der Immunstabilisierung ebenfalls sehr hilfreich, das haben aktuelle Studien der Covid19-Forschung ergeben, sagt Hausarzt König. Das pflanzliche Echinacea stärkt uns von Innen heraus, und Zistrosentee wirkt nachgewiesener Maßen antiviral. Ingwer und frisch geriebener Meerrettich sind ebenso sehr gesund.

4. Homöopathie

Wer dennoch in trübe Stimmung verfällt, wem die Decke auf den Kopf fällt oder wer gar Angst allein zu Hause hat, der kann sich mit sogenannten “weichen” Psychopharmaka, die es in der Apotheke frei verkäuflich gibt, helfen. Dazu zählen u.a. Lavendelprodukte und CBD. Neben Homöopathischen Mitteln wirken in diesen aufwühlenden Zeiten auch Kapseln mit pflanzlichen Stoffen wie Baldrian, Melisse, Hopfen oder Passionsblume beruhigend auf das Gemüt.