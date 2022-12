Gratis Interrail-Ticket für 18-Jährige EU-Bürger

per Mail teilen

18-Jährige EU-Bürger können sich dieses Jahr erstmals um eines von 15.000 gratis Interrail-Tickets bewerben.

Die Aktion #DiscoverEU wird von der EU-Kommission mit eine Budget von 12 Millionen Euro gefördert und soll junge Europäer dazu motivieren, über ihren Tellerrand hinauszuschauen und andere Länder, Kulturen und Menschen besser kennenzulernen. Ziel der Initiatoren ist es den europäischen Zusammenhalt zu stärken und jungen Menschen das Gefühl einer europäischen Identität näherzubringen.

Was ist Interrail?

Interrail bietet verschiedene Bahnpässe an, die es ermöglichen, mit nur einem Ticket quer durch Europa zu reisen. Passinhaber haben die Möglichkeit mit dem Zug zahlreiche Reiseziele in 30 Ländern zu bereisen. Europäische Staatsangehörige sowie Nichteuropäer mit offiziellem Wohnsitz in Europa jeden Alters können ihre Reise individuell planen und bis zu vier Wochen mit ihrem Pass unterwegs sein.

Wer kann an dem Gewinnspiel teilnehmen?

Teilnehmen können alle 18-jährigen EU-Bürger, die zwischen dem 2. Juli 1999 und dem 1. Juli 2000 geboren wurden. Die Bewerbung kann entweder alleine oder in einer Gruppe von bis zu fünf Jugendlichen eingereicht werden.

Was muss ich vor der Bewerbung beachten?

Voraussetzung für eine Teilnahme ist die Angabe eines tagesgenau erstellten Reiseplans, der Auskunft über alle Stationen der Reise sowie die Dauer der einzelnen Aufenthalte gibt. Im Zuge der Bewerbung, die online stattfindet, muss der Teilnehmer dann seinen ausgearbeiteten Reiseplan vorstellen.

Die Gewinner der Verlosung sind während ihrer Reise dazu verpflichtet, regelmäßig in den sozialen Netzwerken über ihre Erfahrungen zu berichten und Fotos zu veröffentlichen, die dann später im Europäischen Parlament ausgestellt werden.

Wie bewerbe ich mich?

Die Bewerbung kann zwischen dem 12. und 26. Juni eingereicht werden. Das Bewerbungsformular wird auf der offiziellen Website von #DiscoverEU veröffentlicht. Der Teilnehmer muss zunächst einige persönliche Angaben machen sowie den individuellen Reiseplan offenlegen. Anschließend muss ein kurzes Quiz beantwortet werden, das Fragen über das europäische Kulturerbe, die europäische Parlamentswahlen sowie Fragen aus dem Jugendbereich beinhaltet.

Eine Jury aus Beamten der Europäischen Kommission startet am 27. Juni mit der Auswahl der Gewinner und benachrichtigt diese voraussichtlich Anfang Juli.

Welche Konditionen gelten für die Reise?

Die Reise muss zwischen dem 1. Juli und dem 30. September 2018 stattfinden und in einer der 28 EU-Mitgliedsländern gestartet werden. Die Gewinner dürfen mindestens einen bis maximal 30 Tage unterwegs sein und können dabei maximal vier EU-Länder bereisen.

Zur Bewerbung: www.youdiscover.eu

Interrail Homepage: www.interrail.eu