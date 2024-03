Welcher Brotaufstrich Tomate Kräuter schmeckt am besten?

Cremig in der Konsistenz, fruchtig-würzig im Geschmack und mit mediterraner Note - so beschreiben Hersteller die veganen Brotaufstriche „Tomate Kräuter“. Doch in unserer Geschmacksprobe mussten unsere Tester feststellen, dass es mit der angekündigten „Vielfalt der Aromen“ oft nicht weit her ist.

Brotaufstrich Tomate Kräuter in der Geschmacksprobe Rettergut, Tomaten Aufstrich mit Kräutern, 135g/ca. 2,79 Euro (100g/ca. 2,07 Euro)

mein Veggie Tag (Aldi Süd), Bio Streichcreme Kräuter – Tomate, 180g/1,35 Euro (100g/ca. 0,75 Euro)

bio Zentrale, Aufstrich Kräuter Tomate, 125g/ca. 2,39 Euro (100g/ca. 1,91 Euro

Alnatura, Tomate Kräuter Aufstrich, 135g/ca. 1,99 Euro (100g/ca. 1,47 Euro)

Zwergenwiese, Streich Kräuter Tomate, 180g/ca. 2,79 Euro (100g/ca. 1,55 Euro) Die Tester Saliha Schmitz, Chefin vom Kölner „Café Wölkchen“

Carol-Waithira Mühlenbrock, Patronin und Köchin des Restaurants „La Kula“ mit ostafrikanischer Küche in Schermbeck

Nicolas Seyffert, Veganer Die Testmethode Bei unserer Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung. Die Testergebnisse Tomaten Aufstrich mit Kräutern von „Rettergut" WDR Zunächst fällt unseren Testern die helle Farbe auf. Eine stärkere Rotfärbung hätten alle erwartet. Immerhin: In der Masse finden die Tester Tomatenstücke, allerdings kaum Kräuter. Die Streichfähigkeit des Aufstriches ist gut, erklärt Nicolas Seyffert. „Viel Geschmack ist hier nicht drin" urteilt Carol-Waithira Mühlenbrock. Zudem schmecke man viel zu wenig Kräuter, dafür aber zu viel Salz, ergänzt Saliha Schmitz. Bio Streichcreme Kräuter – Tomate von „mein Veggie Tag" (Aldi Süd) WDR Die Konsistenz beschreibt die Chefin vom Café Wölkchen als „fester, cremiger und schön fein püriert". Carol-Waithira Mühlenbrock entdeckt auf Anhieb Kräuter „und es glänzt so schön, das finde ich auch wichtig." Der Tomatengeschmack ist hier deutlich zu erkennen, loben alle Tester. „Die Säure der Tomate schmeckt man auch", erläutert die Köchin von „La Kula". Sie würde sich allerdings mehr Kräuter wünschen. Aufstrich Kräuter Tomate von „bio Zentrale" WDR Die Konsistenz findet Zustimmung, aber auch in diesem Aufstrich vermisst die Restaurantköchin Kräuter. Bei der Verkostung fehlt den Testern der Tomatengeschmack. Saliha Schmitz kritisiert zu viel Essig im Brotaufstrich. Es sei sehr sauer im Gaumenbereich, bemängelt sie. Tomate Kräuter Aufstrich von Alnatura WDR Eine eher wässrige Konsistenz erkennen unsere Tester, „das pladdert direkt weg so", beschwert sich Nicolas Seyffert. „Ich finde, der schmeckt sehr fad. Ich schmecke hier keine Kräuter und keine Tomaten heraus", kritisiert die Chefin vom Café Wölkchen. Streich Kräuter Tomate von Zwergenwiese WDR Die Konsistenz ist cremiger als bei den anderen Produkten, stellen unsere Tester schnell fest. Auch geschmacklich überzeugt dieser Brotaufstrich unsere Tester: „Starker Tomatengeschmack" freut sich Nicolas Seyffert. Saliha Schmitz schmeckt Frische. Kräuter sehe man zwar kaum, aber die Creme sei „richtig schön abgestimmt", ergänzt sie. So einen Dip würde sie mit Genuss essen, sagt die Patronin des Restaurants „La Kula". Das Testergebnis WDR Mit dem Stimmen von Saliha Schmitz und Carol Waithira-Mühlenbrock gewinnt der Brotaufstrich von Zwergenwiese. Fruchtig, frisch und cremig sei er, mit einem starken Tomatengeschmack, und auch die Kräuter seien gut abgestimmt, beschreiben die beiden Köchinnen ihren Favoriten. Für Nicholas Seyffert liegt der Brotaufstrich von Aldi Süd aufgrund von Konsistenz und Tomatengeschmack vorne.