per Mail teilen

Was ist die Voraussetzung, damit das "neue Leben" wirklich klappt? Jürgen Schmieder, Journalist und Buchautor verrät uns seine besten Tipps, wie und warum er den Einstieg in ein anderes, glücklicheres und gesünderes Leben geschafft hat.

1. Aus "ich muss, ich darf nicht, ich sollte" wird ein "ICH WILL... z.B. noch möglichst viel mit meinem Sohn in guter Gesundheit erleben." Es muss ein großes Ziel im Leben geben.

2. Wenn Sie ständig Heißhunger auf Süßes haben, müssen Sie hausfinden, warum Sie Süßes essen und den Trigger dann wenn möglich abschaffen.

3. Machen Sie sich ihre eigene "Ich-Diät". Entwickeln Sie neue Lieblingsrezepte, z.B. Burgerfleisch im Salat statt im Brötchen, statt Schokoriegel mischen Sie Jogurt, Erdbeeren und Schokotröpfchen, auch beim Trinken gerne mit Obst und Kräutern experimentieren.

4. Bewegung ist wichtig! Fangen Sie damit an, was Sie wirklich locker schaffen können. Z.B. 2 Liegestütze, 500 m laufen, etc. und dann langsam steigern.

5. Das Leben richtig organisieren. Was ist wirklich wichtig? Sind Sie mit Familie, Beruf, Freunde und Hobbies eigentlich schon voll ausgelastet? Überdenken Sie unnütze Zeitverschwendung wie im Netz surfen oder mit Menschen zusammensein, die Ihnen nicht gut tun.

Buchtipps:

Bas Kas

Der Ernährungskompaß

Penguin Verlag, 2022

James Clear

Die 1% Methode

Goldmann Verlag, 2020

Jürgen Schmieder

Arschtritt ins Glück

C.Bertelsmann Verlag, 2024