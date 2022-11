Eine Katze kommt ins Haus: Das müssen Sie beachten

per Mail teilen

14 Millionen Katzen leben in deutschen Haushalten. Da im Mai die meisten Kätzchen geboren werden, ist Mitte Juni die richtige Zeit, um ein Jungtier aufzunehmen!

Dabei sollte bedacht werden, dass eine Katze 50 bis 100 Euro im Monat kostet und jeden Tag ein bis zwei Stunden Zuneigung braucht. Auch muss vorher überlegt werden, ob die Katze gut untergebracht werden kann: Hat sie Freilauf, darf in den Garten und in die Nachbarschaft oder muss sie sich nur in der Mietswohnung und auf dem Balkon aufhalten?