Diese Rechte haben Bahnreisende

per Mail teilen

Der dritte Lokführerstreik steht bevor - und soll deutlich länger dauern als zuletzt.

Ihre Rechte beim Bahnstreik

Tipps vom Rechtsanwalt Kay Rodegra

Die Lokführergewerkschaft GDL bestreikt bundesweit den Personenverkehr. Schlange stehen in Bahnzentren und auf Bahngleisen - gerade in Corona-Zeiten ist das alles andere als erfreulich und kann anstrengend werden! Was Sie jetzt beachten sollten, weiß Rechtsanwalt Kay Rodegra.

xxx

So bleiben Sie informiert: