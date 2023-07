Die wichtigsten Messer für die Küche

Bei der großen Auswahl an Messerarten und Spezialmessern fragt man sich: was ist eigentlich nötig und worauf kommt es beim Messerkauf an? Wir haben die Antworten.

Eigentlich sind für den alltäglichen Gebrauch in der Küche nur 3 Messer nötig: ein kleines Universalmesser

ein Kochmesser mit breiter, kräftiger und glatter Messerklinge

ein Brotmesser mit Wellenschlif Wichtig: Messer sollten scharf und zwar richtig scharf und qualitativ hochwertig sein. Hier lohnt es sich etwas mehr Geld zu investieren, denn gute Messer halten lange. Wichtig Der Klingenstahl sollte durch den ganzen Griff gehen, dadurch liegt das Messer gut in der Hand.

Vor dem Kauf immer ausprobieren, wie das Messer in der Hand liegt, nicht nur nach dem Aussehen kaufen.

Messer immer von Hand spülen, nicht in die Spülmaschine geben.

Messer im Messerblock oder an der Magnetleiste an der Wand verwahren. Quelle: Yvonne Willicks: Meine besten Küchentipps Buchtipps: Meine besten Küchentipps: Wie du das Beste aus deiner Küche herausholst - Geld, Zeit, Platz und Nerven sparen BJV-Verlag Yvonne Willicks, Stefanie von Drathen

Preis: 30,00 € Haushalt im Griff. Einfach, schnell und nachhaltig Verbraucherzentrale Carina Frey

Preis: 16,90 € Kochen wie ein Profi. Praktische Tricks mit Erfolgsgarantie Stiftung Warentest Matthias F. Mangold

