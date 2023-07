Thunfisch in einer Bouillon - kann das schmecken? Ja, sagen die Basken Südfrankreichs. Eines ihrer traditionellen Fischergerichte, das Marmitako, wird wie ein Eintopf in einem großen Kochtopf zubereitet. Heute ist das schmackhafte Fischragout in vielen Restaurants zu finden, und es wird auch gerne von Sterneköchen zubereitet.