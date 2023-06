Das hat Ihr Handy so alles drauf

Ihr Smartphone kann wesentlich mehr, als Sie denken! Maßband, Lupe oder Wasserwaage: Wir haben fünf super praktische Funktionen rausgesucht, die Ihr Handy - bereits von Hause aus oder mit zusätzlichen Apps - hat.

1. Maßband

Mal eben eine Wand vermessen oder die Länge des Tisches bestimmen? Das ist auch ohne Zollstock möglich. Das virtuelle Maßband ist beim iPhone bereits eingebaut und bei Android-Handys über Drittanbieter-Apps verfügbar.

2. Wasserwaage

Sie wollen ein Bild aufhängen, haben aber keine Wasserwaage zur Hand? Kein Problem! Ihr Handy hilft - denn sowohl für das iPhone als auch für Android-Handys gibt es entsprechende Drittanbieter-Apps.

3. Lupe

Winzige Dinge ganz groß machen - auch das kann das Handy. Eine Lupen-App macht aus der Handykamera eine praktische Lupe.

4. Einkaufslisten-App

Mal eben der Partnerin oder dem Partner Vorschläge schicken, was sie oder er beim Einkaufen noch mitbringen soll? Das ist möglich mit verschiedenen Einkaufslisten-Apps, mit denen sich nicht nur virtuelle Einkaufszettel gemeinsam verwalten lassen, sondern auch noch Bilder hinterlegen lassen, damit die Partnerin oder der Partner auch das richtige Produkt mitbringt.

5. Spritpreise-Apps

Es gibt verschiedene Apps, die anzeigen, an welcher Tankstelle im Umkreis der Sprit gerade am billigsten ist. Die Tankstellen melden ihre aktuellen Preise nämlich meist an eine Zentralstelle, die dann die Daten an die App-Betreiber weiterleitet. Gerade in Zeiten von steigenden Spritpreisen eine sehr lohnende App.