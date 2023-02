Die eigene Familiengeschichte erforschen

per Mail teilen

Auf der Suche nach den eigenen Wurzeln blättern wir in alten Dokumenten. Es ist oft mühsame Detektivarbeit. Wo kann man anfangen und welche Quellen nutzen? Unsere 5 Tipps zur Ahnenforschung.

1. Dokumente sammeln

Wichtige Dokumente sind alte Fotos, Familienstammbäume und Urkunden.

2. Mit Verwandten sprechen

Bei den nächsten Verwandten beginnen und deren Eltern-Generation abfragen, Fotos zeigen und Informationen einholen (Geburtsname, Datum und Ort).

3. Keine Generation überspringen

Wichtig ist es, Schritt für Schritt vorzugehen und keine Generation zu überspringen. Damit sich möglichst keine Fehler einschleichen.

4. Erstquellen nutzen

Alles was in Büchern, im Internet oder auch in Kopien (Abschriften) steht ist fehleranfällig. Originale sind Erstquellen und vertrauenswürdig.

5. Archive nicht vergessen

Durch die Digitalisierung werden die Archive oft vergessen – hier schlummern aber eigentlich die „wahren Schätze“.