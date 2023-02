An diesen rot-grünen Stangen führt gerade kein Weg vorbei - denn die Rhabarber-Saison hat wieder begonnen. Und weil die nur noch bis Juni anhält, sollten Sie auch kräftig zuschlagen! Was Sie dabei allerdings beachten sollten und was die Farben mit dem Geschmack zu tun haben, das erfahren Sie in einer neuen Folge Leckerwissen.