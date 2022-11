per Mail teilen

Wenn sie heute zwischen ihren 50 Angus-Rindern steht, könnte man meinen, sie habe nie etwas anderes gemacht. Doch professionelle Rinderzüchterin ist die 36jährige noch gar nicht so lange. Sie ist in Berlin geboren und aufgewachsen, hat dort in der landwirtschaftlichen Forschung gearbeitet. Aber der Traum, selbst einmal Bäuerin zu werden, hat sie nie losgelassen.