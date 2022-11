Lesbische Pastorinnen als Youtube Stars

per Mail teilen

Homosexualität und Kirche – das geht nicht zusammen, denken einige. Von wegen. Zwei Pastorinnen aus einem Dorf in Niedersachen beweisen nun das Gegenteil. Ellen und Steffi Radtke sind beide evangelische Pastorinnen, lesbisch und verheiratet. In ihrer Gemeinde genießen sie längst Kultstatus. Wie sie glauben, wie sie leben, wie sie sich Ihren Kinderwunsch erfüllen, darüber berichten sie in ihrem Youtube-Kanal „Anders Amen“. Ihre Botschaft: Die Kirche ist bunt, queer und und hat Platz für Jedermann.